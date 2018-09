NAMDALSAVISA

OSLO: «Helgens «Skal vi danse»-episode bød på seksuell trakassering i beste familieunderholdningssendetid, da håndballspiller Frank Løke pressa den så godt som nakne kroppen sin mot sin forsvarsløse og hardtarbeidende dansepartner Tone Jacobsen.»

Det skrev NA-spaltist Guri Idsø Viken i et innlegg på VG tidligere denne uka.

Kort tid etter ble det kjent at Løke ble tatt av danseprogrammet på TV 2, og får heller ikke være med i programmet «Kjendis søker kjæreste» på.

Onsdag kveld la den tidligere håndballspilleren ut et bilde på Instragram – et innlegg som var rettet direkte mot Idsø Viken:

«Guri Idsø Viken ringer alltid meg når hun trenger hjelp til skikkelig mannearbeid. Hvem faen er Guri tenker du??? Det tenkte jeg også først, men da tenkte jeg også «let’s Google that shit» så finner man ut at denne spreke damen lager romaner om sex, fyll og offentlig forvaltning. Yes tenkte jeg, håper hun meldt seg på programmet “Kjendis Søker Kjæreste” som jeg IKKE skal være med på. Men “boys” jeg tok en for laget når Guri tilbød seg å betale i “natura”»

Innholdet i Løkes Instragram-innlegg har fått flere enn bare Idsø Viken til å reagere.

– Jeg syns ikke det er ok å henge ut folk på denne måten. Det kan påvirke mange som ellers kunne hatt noe veldig bra å si, til å holde seg unna offentligheten. Løke viser bare at han er villig til å trakassere folk seksuelt offentlig, og det trodde jeg vi var ferdig med, sier hun til NA.

– Hva tenker du om at han la ut et slikt innlegg rettet direkte mot deg?

– Jeg har fått veldig mye støtte de siste dagene, og er faktisk mer imponert over hvor mange som er opptatt av at dette ikke er greit. Det vil alltid finnes folk som Løke, og jeg prøver å heve meg over det. Men det er ikke greit hvis det påvirker andre negativt, sier Idsø Viken.

– Det er vel et forsøk på å fraskrive seg alt ansvar for at han har oppført seg dårlig. Ikke spesielt voksent, og heller ikke en norsk toppidrettsutøver verdig, legger hun til.