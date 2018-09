Håndballmoro i høstferien

NAMDALSAVISA

NAMSOS/RØRVIK: Både Namsos HK og Rørvik IL arrangerer håndballskole for elever i 1.–6. klasse i høstferieuka.

Norges Håndballforbund er ansvarlig for Rema 1000 håndballskole, som arrangeres over hele landet i forbindelse med høstferien. Tilbudet gjelder for alle, enten man allerede spiller håndball, eller har lyst til å prøve for første gang.

Opplegget går over tre dager og finner sted 8.–10. oktober både i Namsos og på Rørvik. Begge håndballskolene har satt et tak på 50 deltakere og fortsatt er det ledige plasser.

Påmelding skjer på handball.no/handballskoler. Fristen utløper 27. september.