Ingen tatt etter millionbrekket

SKOGMO: Verken den utenlandske semitraileren som ble benyttet, eller personene som sto bak innbruddet i Lena Maskin AS på Skogmo lørdag 8. september, er funnet.

– Det er ikke noe gjennombrudd i saken, opplyser fungerende etterforskningsleder Hans Petter Gjertsås i politiet.

Mandag ble en mann pågrepet i Bergen, men han er sjekket ut av saken.

– Politiet fikk tips om et utenlandsk vogntog som lignet det som ble benyttet under innbruddet på Skogmo. Sjåføren kunne ikke umiddelbart gjøre rede for hvor han skulle og hadde vært, men ble etter nærmere undersøkelser sjekket ut.

Politiet jobber nå med å undersøke telefoni og trafikkdata opp mot basestasjoner i området, og har også gjort henvendelser til fergeselskaper østover.

