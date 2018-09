Mann kom seg ut av overtent bolig i Namdalseid

NAMDALSAVISA

Klokken 03.14 i natt fikk brannvesenet melding om en boligbrann i Namdalseid. Boligen befant seg ca. en kilometer mot Osen på Osenvegen, og det var huseier selv som meldte om brannen.

Da brannvesenet og politi ankom stedet var boligen allerede overtent, og like etter klokken 04.00 meldte politiet at brannvesenet hadde begynt med kontrollert nedbrenning av huset.

- Det var egentlig full overtenning i huset når vi ankom stedet. Vi besluttet ganske raskt at huset ikke stod til å berge, og da gikk fokuset over til å redde garasjen, forteller brannvesenets utrykningsleder, Arve Svarkmo.

Personen som befant seg i huset kom seg ut for egen maskin, og det ble raskt klart at det var kun denne personen som befant seg i boligen.

- Huseier satt i bilen med sin katt og hund da vi ankom stedet. Han var litt rystet, men ellers sto det bra til med personen, forteller Svarkmo.

Politiet vet ikke hva som er årsaken til brannen.

Masse nedbør

Torsdagen blir Namdalen preget av regn. I følge Yr.no skal det regne mellom klokken 08.00 torsdag morgen til langt ut på ettermiddagen. Utover kvelden vil regnet slippe tak, og det er mulighet for at sola får komme til. Ellers blir dagen overskyet og temperaturen vil ligge like over 10 grader mesteparten av dagen.

Slik lyder Yrs tekstvarsel for Trøndelag torsdag:

«Økning til sørvestlig full storm på kysten, midt på dagen forbigående minkende til stiv til sterk kuling, i kveld kan hende ny økning til liten storm på kysten. Regn og regnbyger i ytre strøk, lite nedbør i indre strøk.»

