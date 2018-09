Styringsrenta opp 0,25 prosent

NAMDALSAVISA

Dette er Norges Banks første heving på sju år, og sentralbanksjef Øystein Olsen gir signaler om at han har planer om å heve renta videre.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenta mest sannsynlig bli satt videre opp i første kvartal 2019, sier Olsen.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, har følgende kommentar til rentehevinga:

– Sju år etter forrige rentehopp vil dagens rentebeslutning markere ei ny tid for de 333.000 boligeierne som aldri før har opplevd renteøkning. Den første renteøkninga vil bety lite for husholdningens økonomi, og det er heller ikke gitt at det slår ut i høyere boligrente for alle, men det store spørsmålet er hvordan sentralbankens rentesignal vil påvirke folks adferd, sier Geving.

Han mener 0,25 prosent høyere styringsrente neppe får store konsekvenser på kort sikt.

– Men etter hvert som det kommer flere rentehevinger kan vi forvente at det demper den usunne pris- og gjeldsutviklinga vi har sett i deler av landet gjennom årene med fallende renter. Boligmarkedet har i lang tid vært overstimulert av lave renter, derfor er tida moden for en forsiktig normalisering av rentenivået nå som norsk økonomi er på veg opp, mener Carl O. Geving.