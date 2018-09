Ordførerlaget på sisteplass i skotthyll-NM

NAMDALSAVISA

GRONG: Namdalsmesterskapet (NM) i skotthyll ble arrangert onsdag. I år var Grong Frivilligsentral arrangør, med deltakere fra Vikna, Overhalla, Skage, Høylandet og Namsskogan.

Arrangementet på «Sundspeten Arena», samla godt over 100 deltakere fordelt på seks lag samt et eget ordførerlag.

Til tross for et ufyselig vær fra morgenen av, syntes deltakerne at de var spesielt heldige med været denne dagen. For under selve konkurransen var det oppholdsvær, mens regnskurene kom styrtende da folket benka seg i trivelige og varme omgivelser på Grong Frivilligsentral. Her hadde mange frivillige ordna med lapskaus, kaker og kaffe for de mange og delvis langvegsfarende gjestene. Og det var skotthyllkastere fra Grong som stilte opp som servitører.

Skotthyll er en viktig aktivitet på mange frivilligsentraler, og menn og damer i alle aldre deltar med liv og lyst.

Vinner ble laget fra Skage med 92-årige Bjørn Iversen i spissen. Namsskogan med 94-årige Joralf Larsen på laget kom også på pallen.

Ordførerlaget endte på sisteplass og lovet å legge seg i trening til neste års konkurranse.