Rolig natt i Namdalen

Politiet har hatt svært lite å henge fingrene i natt til fredag og fredag morgen. På politiets Twitter-konto har det ikke vært noe aktivitet fra nord-delen av fylket.

Torsdag ettermiddag kveld ble en mann i 30-årene funnet død i Levanger. Politiet har betegnet dødsfallet som mistenkelig. I Steinkjer var det en mobilkran som rullet rett i en personbil, og smadret både hekk, hage, bil og asfalt på veg ned bakken i går kveld.

Nedbør i ettermiddag

Fredagen starter med oppholdsvær, men det vil trolig begynne å regne utover ettermiddagen. Ifølge Yr.no vil regnet dukket opp i fire-tiden, og frem til midnatt vil det regne et par millimeter nedbør i timen. Ellers blir dagen overskyet og temperaturen vil ligge like over 10 grader mesteparten av dagen.

Slik lyder Yrs tekstvarsel for Trøndelag Fredag:

«Minking til sørvestlig frisk bris utsatte steder, i morgentimene fortsatt liten kuling på kysten nord for Trondheimsfjorden. Enkelte regnbyger, vesentlig i ytre strøk. Fra utpå formiddagen søraust bris. Stort sett oppholdsvær. Fredag ettermiddag økning til nordaustlig frisk bris utsatte steder. Regn som brer seg nordover. Utrygt for torden.»

Reddet katt og hund

Hos NA kan du lese om Gunnar Volden, som akkurat rakk å redde seg ut av et brennende hus med tøfler, katt og hund. Det var natt til torsdag at det begynte å brenne hos 59-åringen som klatret ut av vinduet og ringte brannvesenet.

