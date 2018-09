Snipp, snapp, snute – så var Lises «Idol»-eventyr ute

NAMDALSAVISA

OSLO: Fredag kveld var det duket for dag to på «boot camp» i «Idol» på TV 2.

Der sang Lise Gartland fra Namsos i en trio, der de framførte Astrid S sin «Think Before I Talk».

Dessverre for namsosingen, gikk ikke alt som planlagt, og dommerne var ikke fornøyde med det trioen framførte.

«Boot»-dag nummer to ble dermed siste stopp for Gartland i «Idol» for denne gang.

Uka startet imdlertid bra, der hun onsdag kveld var en av deltakerne som gikk videre fra første dag i «boot camp».

Mats André Lauten (23) fra Namsos var også blant deltakerne som sang onsdag kveld, men dessverre endte «Idol»-eventyret for 23-åringen på første dag i «boot camp»