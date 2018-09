Aspli sikter seg inn på ordførerjobben i Nærøysund

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Det var da konferansier under Sopinfestivalen, Terje Årseth, spurte Nærøy-ordfører Stein Aspli om han går for ordførerjobben i Nærøysund kommune, at Aspli røpte at han tar gjenvalg som ordfører i den nye storkommunene.

– Går du for å bli Nærøysunds nye ordfører?, spurte Årseth.

– Klart det, svarte Aspli.

– Oi, det er jo en nyhet, sa Årseth.

– Og likevel er det ingen som klapper, smilte Aspli.

Aspli har nettopp informert nominasjonskomiteen at han tar gjenvalg, og sier til NA at det er en spennende jobb.

– Jeg ser nye utfordringer og nye muligheter i ny og stor kommune. Etter å ha vært ordfører i Nærøy i en lengre periode, blir dette som å starte på nytt igjen, forteller Aspli.

Se intervjuet med Aspli i videoen!