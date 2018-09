Metallica kommer til Trondheim neste år

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Metallica inntar Europa med sin «WoldWired Tour» i 2019, og besøker Trondheim for første gang, skriver Live Nation i ei pressemelding.

Det legendariske bandet drar denne gangen på en utendørsturné fra mai til august, som stopper innom stadioner, parker og til og med et slott. Lørdag 13. juli står Norge og Granåsen for tur, og med seg har de Ghost og Trondheim-bandet Bokassa.

– We are super excited to play Trondheim for the first time on July 13th! Our friends in Ghost will join us as special guests and we can't wait for Bokassa to show us their home town! Hope to see you all there, sier Lars Ulrich fra bandet.