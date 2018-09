Sparebank 1 og DNB går sammen om nytt forsikringsselskap

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Sparebank 1 og DNB signerte 24. september en avtale om å slå sammen sine forsikringsvirksomheter, og vil med dette skape et av landets største forsikringsselskaper.

Det nye selskapet vil allerede ved fusjonstidspunktet være landets tredje største forsikringsselskap, og landets største med distribusjon gjennom bank. Partene inngikk en intensjonsavtale om fusjon 20. juni i år.

– Vi er veldig glade for at vi nå er blitt enige om en endelig fusjonsavtale, helt i tråd med intensjonsavtalen. Med det nye selskapet vil vi få større kraft til å videreutvikle innovative og kundevennlige løsninger, og komme enda raskere på banen med nye produkter til kundene. Vi skaper nå morgendagens forsikringsselskap, og har store ambisjoner, sier Turid Grotmoll, konsernsjef i Sparebank 1 Gruppen.

I transaksjonen er det nye skadeselskapet verdsatt til 19,75 milliarder kroner, inklusive verdien av personrisikoprodukter som overføres fra de respektive livselskapene til det nye selskapet.

Sammenslåingen skjer ved at DNB Forsikring AS fusjonerer med Sparebank 1 Skadeforsikring AS.