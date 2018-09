Stille natt i Namdalen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Til tross for at det har både regnet og blåst mye det siste døgnet har det vært ei svært rolig natt for politiet i Namdalen.

– Natta har vært svært rolig i hele fylket, og det har ikke vært så mye som en rev, sier Ebbe Kimo, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Grått vær

Etter flere dager med regn og vind blir det noe roligere forhold mandag. Det blir fortsatt lave temperaturer på rundt fem grader de fleste steder, melder Yr.no.

Vinden har løyet, og på de mest utsatte stedene langs kysten vil den spakne ytterligere utover formiddagen. Det blir spredte regnbyger og overskyet.

Delvis stengt tunnel

På Fv 17 Finnmotunnelen - Bergsviktunnelen, på strekningen Namsos - Kollbotnet blir det manuell dirigering fra mandag og fram til 5. oktober, melder Statens vegvesen.

Det kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Utrykningskjøretøy kan passere.

Tapte kamp om overflytting

I dag kan du i NA lese om at Hans Martin Storø på tampen av sin karriere som nærøypolitiker kjempet for at en elev skulle få gå på skole i Høylandet. Han måtte imidlertid se at kampen ble tapt.

Du kan også lese om ekteparet Morten og Anne Berg som nå holder på med å lage et aktivitetshus for ungdom i Flatanger av en 100 år gammel og falleferdig låve.