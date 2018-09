Dårlig vær lager trøbbel

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det har til tross for mye vind og regn vært ei rolig natt i Namdalen.

– Det har vært veldig rolig, og det er ikke noe spesielt å berette, forteller Frank Brevik, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Sender ut varsel

Etter ei lang tid med mye nedbør har det nå blitt sendt ut varsel om økt flom- og jordskredfare, melder Yr.no.

Det ventes i Trøndelag 40-60 mm regn fra tirsdag kveld til onsdag formiddag, lokalt opp mot 80 mm. Derfor er det nå moderat fare for jordskred og flom.

Faren ventes å minke i løpet av onsdagen. Vannmetningsgraden i bakken er svært høy, så i bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Dette kan medføre skader lokalt.

Det ventes også høy vannføring i forbindelse med den ventede regnmengden.

Fra tirsdag formiddag er det også sørvest stiv kuling på kysten, men vinden vil minke mot kvelden.

Vegarbeid fortsetter

På Fv 17 Finnmotunnelen - Bergsviktunnelen, på strekningen Namsos - Kollbotnet blir det manuell dirigering fra mandag og fram til 5. oktober, melder Statens vegvesen.

Det kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fikk egen Donald-historie

I dag kan du i NA lese at Egil Aslak Aursand Hagerup fra Overhalla har fått oppfylt guttedrømmen. Denne uka er nemlig hans egen Donald-historie på trykk i Donald Duck & Co.

Du kan også lese om at det i de siste fire årene har det vært flere perioder uten vindvarsel fra fyrene på Sklinna og Nordøyan. Med vindmålere ute av drift gjør det jobben til et sjansespill for fiskerne Jim Sæternes og Tore Myhre.