Fiskeriministeren vil forby utslipp av lusemidler

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Fiskeriminister Harald T. Nesvik vil forby utslipp av lusemidler ved oppdrettsanlegg.

– Det er viktig at vi har et føre-var-perspektiv. Vi ser at det er flere utfordringer knyttet til bruk av hydrogenperoksid og lusebehandling. Inntil vi har mer kunnskap på plass foreslår vi at det skal være forbudt å slippe ut lusemidler ved oppdrettsanlegg, sier fiskeriministeren.

Nærings- og fiskeridepartementet vil om kort tid sende et forslag til midlertidige tiltak på høring i en utvidet føre-var-tilnærming. Forslaget innebærer at legemidler mot lakselus til såkalt badebehandling kun kan brukes når behandlinga gjøres i brønnbåt, ikke i merd med presenning.