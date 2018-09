NAMDALSAVISA

NÆRØY: Formannskapet har utsatt spørsmålet om kjøp av forretningseiendommen i Sentrumsgata. Rådmannen hadde anbefalt kjøp av den tidligere forretningsgården til en avtalt kjøpesum på 3,25 mill. kroner.

Et utsettelsesforslag fra Ingunn Lysø (Ap) fikk full oppslutning.

Forslaget innebærer at det må framlegges en tilstandsrapport, oversikt over driftskostnader og eventuelle ombyggingskostnader. Det må også legges fram et ideprosjekt for utvikling av bygget til et aktivitetshus.

Kommunen vil gjøre sentrumsbygget til innendørs handlegate Hvis rådmannen får det som han vil, skal konseptet Bazar skape en arena for etableringer i sentrumsbygget i Kolvereid.