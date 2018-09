Det blåser kraftig på namdalskysten

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det har vært ei rolig uke for politiet hittil, og det var heller ingen spesielle hendelser natt til onsdag.

– Det har ikke skjedd noen ting, og det har generelt vært ei rolig natt, forteller Trond Hangaas, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

– Dere har ikke lagt merke til det dårlige været heller?

– Nei, ingen ting. Vi var innstilt på det, men vi har ikke fått ei eneste værmelding. Og det er vi jo glad for, sier Hangaas.

Kraftig vind

Uværet som har preget Namdalen den siste tida fortsetter onsdag. Yr.no melder at det blir mye regn i hele distriktet, og temperaturene vil ligge på rundt tre til ni plussgrader.

Fra onsdag formiddag ventes det lokalt kraftige vindkast fra vest, rundt 35 m/s på det sterkeste. Sterkest vind blir det på kysten i de nordlige delene av Namdalen. Det blir sørvest liten til full storm, dreiende vestlig, lokalt kraftige vindkast.

Det er fortsatt gult nivå på både flom- og jordskredfare.

Innstilte ferger

På grunn av det dårlige været er ferga på sambandet Hofles - Geisnes - Lund innstilt fra onsdag morgen.

Avgangene er innstilt på ubestemt tid grunnet værforholdene.

Det samme gjelder for fergestrekningen Skei - Gutvik, som også er innstilt på grunn av uværet.

Klar for juleturne

I dag kan du i NA lese om at Thomas Brøndbo for første gang legger ut på juleturne. Med seg på turneen har han et bredt repertoar sanger, deriblant tre helt nyskrevne låter.

– Det er så mye fint å ta av, men vi har prøvd å plukke sanger som kanskje ikke er blant de mest typiske. Men noen klassikere blir det, sier Brøndbo.

Du kan også lese om Laushoinnlaget som har laget seg et eget «jaktslott» i fjellet til elgjakta. For dem handler elgjakt om å leve det gode liv i naturen.