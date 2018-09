Aktor ber om åtte måneders fengsel

19-åring varetektsfengslet i to uker, siktet for å ha utøvd grov kroppsskade

Politiet tror bakgrunnen for voldshendelsen på Namsos ungdomsskole mandag er æresrelatert. Tirsdag ble en 19-åring varetektsfengslet i to uker, siktet for å ha utøvd grov kroppsskade.