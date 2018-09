Her står potetavlinga til Johannes under vann

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Uværet i Namdalen de siste dagene har ikke bare gått utover veger og samferdsel. Også potetbøndene fortviler over de store vannmengdene.

– Her er det totalt 40 mål som er oversvømt. Hvor mye som er ødelagt,vet jeg ikke ennå. I verste fall alt sammen, forteller Johannes Vold.

– Dette betyr mye for oss som potetbønder, for det er i overkant av halve potetavlinga som står under vann, sier Vold.

– Det er ikke bare hos oss, så dette er katastrofe for potetproduksjonen i store deler avOverhalla, sier Johannes Vold.

Torsdag blir det et betraktelig bedre vær enn hva tilfellet har vært for resten av uka. Yr.no melder at det blir mindre regn, samtidig som det blir langt mindre vind.

Her er tekstvarselet fra Yr:

Vestlig liten kuling på kysten, bris av skiftende retning i nord, i ettermiddag forbigående minkende vind i sør. Regnbyger, etter hvert snøbyger over 600-800 meter, lavest snøgrense i nord.

Mye nedbør byr på utfordringer for trafikken Regnværet fortsetter, og Sørsidevegen i Overhalla er stengt på grunn av flom.