Se NA-lesernes bilder fra uværet

NAMSOS: Torsdag blir det et betraktelig bedre vær enn hva tilfellet har vært for resten av uka. Yr.no melder at det blir mindre regn, samtidig som det blir langt mindre vind.

Her er tekstvarselet fra Yr:

Vestlig liten kuling på kysten, bris av skiftende retning i nord, i ettermiddag forbigående minkende vind i sør. Regnbyger, etter hvert snøbyger over 600-800 meter, lavest snøgrense i nord.

Det er fortsatt høy vannstand flere steder i Namdalen, og på Fv 7040 er på strekningen Lauvhammer - Langnes stengt på grunn av flom.

Anbefalt omkjøring er via Fv 17, melder Statens vegvesen.

