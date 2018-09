Uværet avtar – vegen på Sørsida er åpen igjen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Onsdag ble det en travel dag for politiet, med mange oppdrag på grunn av vær og vind. Når vinden løyet utover kvelden og natt til torsdag ble det også roligere på oppdragsfronten.

– Det har vært rolig og stille, og det er ingenting å berette fra natten, sier Anlaug Oseid, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Mindre regn og vind

Torsdag blir det et betraktelig bedre vær enn hva tilfellet har vært for resten av uka. Yr.no melder at det blir mindre regn, samtidig som det blir langt mindre vind.

Her er tekstvarselet fra Yr:

Vestlig liten kuling på kysten, bris av skiftende retning i nord, i ettermiddag forbigående minkende vind i sør. Regnbyger, etter hvert snøbyger over 600-800 meter, lavest snøgrense i nord.

Vegen på Sørsida åpen igjen

Det er fortsatt høy vannstand flere steder i Namdalen, men torsdag morgen melder Vegtrafikksentralen at fylkesveg 7040 på strekninga Lauvhammer - Langnes på Sørsida er åpen for trafikk igjen

Redder rockeskatt

