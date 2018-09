I dag kommer snøen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det har vært ei rolig natt i Namdalen, og politiet hadde ingen hendelser å melde på morgenkvisten.

– Det var lite ja, sier Bernt Tiller, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt når han sjekker nattens logg.

Snø i høyereliggende strøk

Til tross for at den verste vinden og regnet har gitt seg, blir det ikke spesielt godt vær det kommende døgnet. Yr.no melder at det blir overskyet og regnbyger over hele Namdalen.

De melder samtidig at det blir snøbyger fra 200 til 400 meter, og i Lierne skal det komme nedbør i form av snø fra ettermiddagen.

Det er fare for dårlig føre, og det oppfordres til å kjøre forsiktig i de utsatte områdene.

Dagens nyheter

I dag kan du i NA lese om at Bry deg-kampanjen besøkte Namsos i går. Ungdomsskoleelever og foreldre i Namsos fikk høre den sterke historien om Haakon (21) som døde etter å ha tatt partydop.

Det ble også arrangert Skeiv fagdag i Namsos i går. Der fikk de frammøtte blant annet høre foredrag om hvordan det er å være forelder til et barn med annerledes kjønnsidentitet.