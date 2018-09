Ja takk! Begge deler.

NAMDALSAVISA

Rørvik eller Kolvereid? Spørsmålet har ikke vært i nærheten av å finne si løsning. Ikke før politikerne fra Vikna og Nærøy fikk beskjed fra Fylkesmannen om at de måtte komme til en avgjørelse før de to møtedagene i Namsos ble avsluttet fredag.

Etter flere runder i møterommene hadde Fylkesmannens representant Alf-Petter Tenfjord nok å gå på til å kunne presentere et konkret forslag til hvordan framtidas senterstruktur i Nærøysund kommune skal bli.

Etter å ha lagt bort alle forslagene som har vært lansert om kommunesenter, sto politikerne nå ved vegs ende. Enten bli enige eller gjøre spørsmålet til ei sak i den kommende valgkampen – eller overlate avgjørelsen til departementet.

Ikke noe av dette fristet.

Det var derfor ikke forbundet med for stort offer for politikerne på begge sider av «Sundet» å bli enige om innholdet og deretter signere dokumentet.

Med avklaring på de vanskelige spørsmålene skal nå politikerne se framover, legge sentersaken bak seg og selge budskapet til sine politikerkollegaer og innbyggerne.

Det er en oppgave vi håper og tror at de vil bruke mye tid på – og at budskapet blir godt mottatt.

Ingen av de ti politikerne som signerte dokumentet, kan tillate seg å bruke så mye som ett eneste sekund på å så tvil om de konkrete avtalepunktene. Det vil i så fall være ødeleggende for hele prosessen. Nå er man der man er og det er ikke tid for fortolkninger og omkamper når det gjelder denne saken.

Nå ser vi grunnmuren i det som skal bli byggverket «Nærøysund kommune» og mandag starter arbeidet med å «reise huset» og deretter gi det innhold.

Lykke til med jobben! Sørg for at «huset» blir solid, og at det «vil gro godt i hagen».