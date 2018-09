Flere hendelser natt til søndag

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det ble ei forholdsvis rolig natt for politiet, men i går kveld måtte de rykke ut til en fest på Rørvik hvor det ble spilt høy musikk.

Politiet snakket med mannen som holdt festen og ble enige om at det var lurt å la det bli nattero.

Like etter klokka 04.00 kom det melding om at en bil hadde kjørt på to rådyr i Nærøy. De to dyra hadde gått sammen, og bilen fikk seg en ordentlig trøkk i sammenstøtet.

– Melder fortalte at det ene dyret var ordentlig skadet, mens det andre dyret ikke var like hardt skadet, forteller Solfrid Legdheim, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Viltnemda ble kontaktet og sendt ut for å sjekke saken nærmere.

Forsøkte å stjele kajakker

I femtida natt til i dag fikk politiet melding om at en mann hadde observert to gutter i Rørvik som prøvde å stjele med seg to kajakker som var festet på taket til en parkert bil.

Da han gjorde seg til kjenne forsvant guttene umiddelbart.

– Så det ble med forsøket, sier Legdheim.

I går kjørte en bil utfor vegen på Namdalseid og rullet ned en over 20 meter høy skrent. Politiet forteller søndag morgen at det nå er opprettet sak på ulykka, som vil bli etterforsket.

Trafikkulykke på Namdalseid Bil kjørte utfor vegen og rullet rundt flere ganger ned en 20 meter bratt skrent.

Bedre værforhold

Til tross for at det varsles grått og overskyet vær i dag, blir forholdene langt bedre enn i går.

Yr.no melder at det blir enkelte regnbyger over hele Namdalen, og det blir liten kuling på kysten.

Når det verste uværet nå har gitt seg har også fergesambandet Skei – Gutvik åpnet for trafikk. Ferga lå til kai store deler av gårsdagen, men ordinær rute ble gjenopptatt kl. 21.00 i går kveld.

Dagens nyheter

I dag kun du i NA lese at Vikna Røde Kors søndag mottok medmenneskeprisen 2018 for sitt aktive engasjement i lokalsamfunnet.

– Det som har påvirket meg mest etter jeg ble ordfører er Vikna Røde Kors sitt arbeid på julaften. Det betyr utrolig mye for dem som er der, sa en rørt ordfører Amund Hellesø.

Du kan også lese at Rørvik tapte toppkampen mot Trygg/Lade. Dermed gikk trondheimslaget forbi Rørvik på tabellen.

Ble hedret som årets medmennesker Vikna Røde Kors fikk lørdag kveld prisen for årets medmenneske