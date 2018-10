Alle trenger en venn

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Denne uka står i vennskapets tegn. For fjerde gang har Namsos kjørt i gang Vennskapsuka, som engasjerer alle barn fra barnehagealder til elever i den videregående skolen.

Mandag ble vennskapsuka startet med at godt rundt 1.000 barn, unge og voksne gikk sammen i vennskapstog fra Namsos Storsenter til Festplassen.

Vennesangen

Her ble det kulturelle innslag fra scenen, og unger fra flere barnehager i byen samt fjerdeklasselever fra Vestbyen skole dro i gang vennesangen for ivrige tilskuere. Det ble også appeller av rådmann Inge Ryan, russepresident Mattis Hildrum som begge snakket om viktigheten av å ha en god venn.

– Det er også viktig å ta vare på de vennene du har. Selv om du får nye venner, er det viktig å ta vare på de gamle. Er du der for dine venner, så er vennen dine der for deg, sa Hildrum.

Påtroppende rådmann for Nye Namsos kom opp på scenene sammen med en god venn.

Tørre å si ifra

– Jeg har med meg en som har vært sammen med meg gjennom tykt og tynt. En elefant, sa han til glede for barna.

– En god venn er en venn som er der for deg. Selv om du gjør noe dumt. en god venn er også en som tør si ifra om du har gjort noe dumt. Alle gjør noen dumme ting en gang iblant, det har jeg gjort selv, sa Ryan.

Det ble også innslag fra lege og magiker Kristine Hjulstad.

Flere arrangement

Utover uka blir det en rekke ulike vennearrangement på institusjonene i kommunen, mens Ungdomshuset Lagre inviterer til «Fifa»-turnering tirsdag og teatersport torsdag.

10. oktober er det Verdensdagen for psykisk helse, med temaet «Vær raus». Oppfordringa innlemmes også som en del av vennskapsuka.

– Det er helt topp at så mange møtte opp, og ikke minst at Inge Ryan fikset det slik at kranene stoppet og vi fikk et flott vær. Mange har stilt opp og det er vi veldig fornøyde med. Det er nå framover de viktige tingene skjer i skolene og barnehagene, sa assisterende oppvekstsjef, Knut Storeide.