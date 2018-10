Målte krefter på skjermen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: De to kompisene hadde - i likhet med mange andre - funnet vegen opp til ungdomshuset Lagre´ i Namsos tirsdag kveld. Her ble det invitert til vennskapelig turnering i fotballspillet FIFA i forbindelse med vennskapsuka.

Klokken 17.00 åpnet påmeldinga, og allerede da ble det rapportert om fullt hus.

– Det har gått over all forventning. Jeg hardde ikke trodd i forkant at vi skulle nå så bredt ut. Siden vi ikke hadde satt noen aldersgrense, har det kommet ungdommer fra femårsalderen og opp til rundt 20. Det gikk litt hett for seg ei stund, men nå har det roet seg litt, sier klubbleder Johannes Rosenvinge.

Rundt 50 hadde meldt seg på, og det ble satt opp storskjerm. Siden påmeldinga var så stor måtte det også spilles på en annen skjerm.

– Det er jo topp at så mange kom, sier Rosenvinge og smiler.

Da det var tid for at de to kompisene Mikkel og Sander skulle måle krefter framfor skjermen var det ingenting å si på konsentrasjonen. Begge to trykket alt de kunne på kontrollen for å få spillerne på lagene sine, henholdsvis Liverpool og PSG (Paris Saint-Germain FC) til å yte sitt aller beste. Til slutt var det Liverpool og Mikkel som kunne strekke armene i været.

– Det var en tøff kamp, men Mikkel fortjente det, sier Sander etter kampen.

– Bruker dere å spille mye FIFA?

– Ja, det gjør vi. Vi spiller ofte mot hverandre, og vi vinner stort sett like mye, forteller de.

– Hva er det morsomste med FIFA?

– Det er å score mål, kommer det kontant fra Mikkel.

– Det er også morsomt å lære seg nye finter som vi kan gjøre på fotballbanen på ordentlig, kommer det fra Sander.

– Hvordan er stemninga mellom dere to nå da?

– He he, vi er fortsatt gode venner, sier de og smiler.