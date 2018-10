For oss trofaste lyttere

NAMDALSAVISA

For tusenvis av oss er det julekveld og andre lystige selskap på en gang. Finn Bjelke og Yan Friis er tilbake.

Etter rundt 2.000 sendinger i NRK takket duoen for seg i sommer. Bjelke hadde i tillegg fått oss til å utsette lørdagsturen i parken med å teste våre – alltid manglende sådanne – musikk-kunnskaper i «Popquiz». Bjelke og Friis turer på i kjent stil for sin nye arbeidsgiver med quiz og oss imellom pust i bakken-snakk. Krydret med musikalske perler.

Det for radiokanalen Vinyl, som treffer nostalgiske rockere innerst i sjela. De som ikke helt får taket på all slag nymotens musikk. Dit har vi altså kommet. Tiden tærer, men vi kjører på.

Mediekjempen på Marienlyst klarte ikke å holde på gullguttene Finn og Yan, og NRK sutret over at de fulgte i samme spor hos Vinyl. Smått tenkt, og sagt. Men litt forandringer ble det.

For «Herreavdelingen» ble i sin nye form til «Husarrest», og når det nå lir mot helga høver det seg å være ærlig. «Husarrest» er noe av det beste jeg har hørt på Dab-radioen. Når jeg sier noe av det beste, så holder jeg NRK-kanalene unna – der bedrives det tidvis, takk og lov for det, journalistikk fra øverste hylle. Der kan du bo et helt liv, men av og til må en ut og trekke frisk luft. Kjenne på noe annet.

Før påske kom vi i heimen til et punkt i livet at det ble mer enn nok av Radio Trøndelag. Tre tusenlapper og FMs monopol i bilen var brutt. En ny verden med en rekke kanaler åpenbarte seg.

En sommer og en høst senere. Skuffelsen er stor. Hva finner du egentlig på alle de nye radiokanalene utenom musikk, noen nyhetsopplesninger og reklame? Nå også Julekanalen.

Kjører du bil i noen timer hver dag kan du være sikker på at du får høre samme låta til Elton John flere ganger. Det virker som radiokanalene låner hver andres musikkassetter. Akkurat som vi gjorde i tenårene.

Derfor blir det så en svitsjer over til en av NRK-kanalene. De fleste av oss vil ha mer fett, marg og kjøtt på beina. Som tv-seere merket vi ganske kjapt at NRK hevet seg mange hakk etter at TV2 og andre kanaler dukket opp. Penger hadde de i NRK – og de ble brukt. Til å gi oss et bredere tilbud og betale millionlønninger til kjendiser, som trollbandt oss.

I radioverden har NRK aldri blitt utfordret på samme måte. P4 og Radio Norge prøvde, men det ble med forsøket. De som utfordrer NRK nå, om ikke annet pirker dem litt på øreflippen, er Finn Bjelke og Yan Friis, og vår egen Torkil Torsvik fra Kolvereid. Torkil er ikke bare en energisk vokalist i bandet Nullskattesnylterne. Han er også en drivende god og prisbelønnet programleder blant annet i Radio Rock.

Denne uka ble det kjent at det i uke 38 – altså for to uker siden – var hele 527.000 radiolyttere borte sammenliknet med samme uke for to år siden.

Det finnes mange årsaker til det dramatiske frafallet. Noen ventet lenge med å kjøpe Dab-adapter. Noen av adapterne var av dårlig kvalitet, så en fant noe annet å lytte på. Som egne spillelister og podkaster. Der får en alt en ønsker å høre på til alle døgnets tider.

Lyttervanene endres på samme måte som tv-vaner og avisvaner. Som leser bruker du NA på en helt annen måte nå enn bare for noen år tilbake.

Jeg er ingen medieviter annet enn at jeg er opptatt av jobben min og hva som skjer der ute. Det blir for enkelt å skylde på Dab som en dårlig formidlingsplattform, og årsak til at lytterne er borte. Det handler om kvalitet på programmene og relevant innhold om du bor i Rendalen, Namdalen eller på Rhodeløkka. NRK treffer bredt, men de kanalene som spiller «Rocket Man» med Elton John dagstøtt har et problem.

Selvsagt kan ikke de ta opp hele og den fulle kampen med mektige NRK som soper inn lisenspenger, men noen prøver i det minste. I det små. Jeg heier på dem.

Riktig god helg, og spill gjerne «Saturday in the Park» med Chicago før du rusler ut.

Takk, Finn og Yan!