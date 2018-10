NA sender alle Liernes kamper i eliteserien

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Lørdag debuterer Lierne i eliteserien for kvinner med hjemmekamp mot Førde. For første gang skal et namdalsk kvinnelag spille på øverste nivå i en av de tre største ballidrettene i Norge.

Dette er en begivenhet NA ønsker at leserne skal få ta del i. NA har derfor inngått en avtale med Amedia, som har rettighetene til å vise volleyball i eliteserien, om å kunne sende Liernes kamper direkte på våre nettsider.

Her er Liernes terminliste!

Dette betyr at NAs abonnenter får tilgang til samtlige 14 kamper som Lierne skal spille i eliteserien i høst/vinter – det være seg på pc, mobil eller nettbrett.

Er du ikke abonnent? Da kan du bli det her!

– Tilbudet er for våre abonnenter. De som ønsker å se kampene får automatisk tilgang til kampene gjennom å kjøpe abonnement på NA, sier markedssjef Eva Meidal og kommer med en aldri så liten «huskelapp»:

– Om du til daglig bare er leser av papiravisa, så har du tilgang til alt innhold også i nettavisa, der Liernes kamper blir sendt, sier Meidal.

På hver kamp blir det egne kommentatorer. Merete Gjertsås skal lede lørdagens sending, og får med seg Vivi Ann Totsås som ekspertkommentator.

