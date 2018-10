«Eksamen slik den er nå kan og vil ødelegge fremtiden for mange skoleelever»

NAMDALSAVISA

I dag har skoleelever en eksamen på slutten av skoleåret.

En eksamen som skal avgjøre en hel karakter på vitnemålet.

En dag, en karakter.

En dag skal avgjøre like mye som ett år.

Eksamen viser ikke sannheten om din kunnskap.

Det er mange faktorer som spiller inn under en eksamen. Har du sovet godt? Har du spist rett?

Hva må du kunne?

Og ikke minst, hvordan er dagformen til sensor?

Eksamen er en gammeldags form for vurdering. Utdanningsdirektoratet gjorde i skoleåret 2016 – 2017 en undersøkelse.

Den viste at videregående elever over hele landet fikk totalt mye dårligere karakterer på eksamen, enn de fikk i standpunkt.

Vi kan ta matematikk som eksempel.

For matematikk 1T var gjennomsnittskarakteren ved eksamen 3,5, mens for standpunkt var gjennomsnittskarakteren 4,0. De elevene som hadde eksamen i 1P fikk 2,4 i snitt på eksamen, mens standpunktkarakteren i gjennomsnitt var 3,4.

Det er forskjeller opp mot en hel karakter!

Tenk deg det!

En hel karakter som kunne sikret deg drømmestudiet, men siden du hadde en eksamen i akkurat det faget så kom du ikke inn.

Du fikk ikke studere det du ville på grunn av en karakter!

En karakter som du fikk på en dag.

Jeg vet selv hvordan det er å være i eksamenssituasjonen.

Du kjenner hjertet pumpe.

Du skjelver.

Og du har tusen tanker som går gjennom hodet hvert sekund.

Jeg satt der på venterommet med mange andre nervøse elever før en muntlig eksamen.

Ingen sa et ord. Alle var i sin egen boble av nervøsitet

Jeg satt selv og tenkte.

Ikke på hva jeg skulle si, men hva jeg hadde på meg.

Så jeg bra ut?

Så jeg ut som en seriøs person?

Kom jeg til å gjøre et bra førsteinntrykk?

Samfunnet har forandret seg mye på 30 år, men det har ikke eksamen.

For 30 år siden satt folk å skrev på trelagspapir under skriftlig eksamen.

I dag sitter vi fortsatt og skriver under eksamen.

Åtte timer på en skolebenk avgjorde fremtiden din for 30 år siden.

Akkurat som den gjør i dag.

Vi er et samfunn i stadig endring som stadig vekk får nye ideer. Det er på tide at vår form for vurdering følger etter, inn i det nye århundret.

I stedet for å tenke at det bare er en eksamen. Det er ikke så «big deal», så tenker altfor mange av oss på disse små tingene

Vi analyserer helt ned til hva vi skal ha på oss og hvordan håret vårt ligger plassert på hodet.

Det blir rett og slett for dumt.

I stedet for å bare være enda en vurdering på vitnemålet, så skaper vi en stressituasjon for så mange.

Eksamen slik den er nå kan og vil ødelegge fremtiden for mange skoleelever.

Den må bort!

I den virkelige verden vil man ha hjelpemidler til å klare en oppgave.

I form av andre personer.

I form av bøker.

I form av fakta en kan finne på nettet.

Det er ingen som kan forvente at du skal ha hele skissen for en rakettmotor i hodet.

Det er ingen som forventer at du skal kunne om hvert enkelt bær du finner når du er ute på tur.

Hjelpemidler er noe vi alltid bruker i den virkelige verden.

Og det er noe vi alltid kommer til å bruke.

Mange sier at dette er den eneste vurderingen der du virkelig får vise det du kan.

Dette er ikke sant.

Derfor mener jeg at i stedet for å ha en utdatert form for vurdering må vi satse på mappevurdering.

Alt du gjør gjennom et helt år skal samles i denne mappa. På den måten teller dine prestasjoner gjennom hele året.

Ikke bare det du gjør på en dag.

Mappevurdering skaper muligheter. Med mappevurdering spiller det ingen rolle hva du har på deg.

Med mappevurdering avgjøres fremtiden av din innsats gjennom hele året.

Med mappevurdering vises sannheten om hvor mye akkurat du kan.