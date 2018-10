NAMDALSAVISA

OSLO: I regjeringas budsjett kommer det 50 millioner til rekruttering av psykologer i kommunene. Det tilsvarer cirka. 125 nye psykologårsverk og betyr at alle kommunene i Trøndelag får penger til psykolog.

– En av fire med psykiske helseproblemer kan få god nok hjelp i sin egen kommune, viser undersøkelser. Nå blir dette mulig i hele Trøndelag. Psykisk helse er kanskje den største folkehelseutfordringa vi har. Det er gledelig at regjeringa tar dette på alvor. Denne satsinga er et betydelig gjennomslag for Venstre og KrF, forteller André Skjelstad, stortingsrepresentant (V) i ei pressemelding.

Psykisk helse er blant regjeringas viktigste satsingsområder. At alle kommuner er tilknyttet en psykolog er avgjørende for å lykkes med arbeidet. Det er til nå gitt tilskudd til 373 psykologer i kommunene rundt omkring i Norge.

– Dette er sårt tiltrengte midler for kommunene. Mental helse er et viktig område å prioritere. Jeg håper mange kommuner bruker ressursene målrettet mot barn og unge, sier Lill Harriet Sandaune, fylkestingsrepresentant i Trøndelag fylkeskommune (Frp).

I juni 2017 lovfestet Stortinget at hver kommune skal være tilknyttet en psykolog. Dette trer i kraft fra 1. januar 2020. Regjeringa gir alle kommuner som rekrutterer psykologer fram til lovplikten trer i kraft et årlig tilskudd per psykologårsverk. Selv om antallet psykologer i kommunene har økt som følge av dette, er det fortsatt flere kommuner som enda ikke er tilknyttet en psykolog.