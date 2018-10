Sæther Eiden nominert som Høyre-topp

NAMDALSAVISA

Eiden har vært fylkesordfører i Nord-Trøndelag, og er nå Høyres gruppeleder.

- Vi er glad for at vi kan presentere en sterk liste med dyktige og motiverte kandidater fra hele Trøndelag, og med Pål Sæther Eiden som en solid ordførerkandidat. Dette er et lag som vil arbeide målrettet for å utvikle Trøndelag til beste for innbyggere og næringsliv, sier leder for nominasjonskomiteen, Ingrid Skjøtskift.

Ser vi videre på lista, er det langt mellom de namdalske innslagene.

Amund Lein fra Namsos er på 12. plass og Anders Kiær er på 20. plass.

- Tre unge talenter har fått plass blant de tolv fremste kandidatene: August Grøntvedt (21) fra Stjørdal, Anna Konstanse Holan Almli (22) fra Steinkjer og Daniel Lyngseth Fenstad (23) fra Indre Fosen. Alle tre er studenter, og er fra før sterkt engasjert i lokalpolitikk i sine hjemkommuner, skriver Trøndelag Høyre i ei pressemelding.

Øvrige namdalinger på nominasjonslista:

Lisa Gamst Aglen, Namsos, på 46. plass, Rune Arstein fra Nærøy på 49. plass og Thomas Granli, Nærøy, på 62. plass.

Her er de 20 øverste på lista:

1 Pål Sæther Eiden VIKNA

2 Henrik Kierulf TRONDHEIM

3 Ingvill Dalseg OPPDAL

4 Guro Angell Gimse MELHUS

5 August Grøntvedt STJØRDAL

6 Anna Konstanse Almli STEINKJER

7 Lars Tvete TRONDHEIM

8 Siri Holm Lønseth TRONDHEIM

9 Jan Grønningen AGDENES

10 Izabela Vang INDERØY

11 Daniel Lyngseth Fenstad INDRE FOSEN

12 Amund Lein NAMSOS

13 Maja Berg TRONDHEIM

14 Ole Jørgen Kjellmark RØROS

15 Therese Eidsaune ØRLAND

16 Ole H Sandvik STJØRDAL

17 Silje Bjørung TRONDHEIM

18 Frode Revhaug FROSTA

19 Liv Marit Vinje MELDAL

20 Anders Kiær GRONG