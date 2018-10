Dette har skjedd i natt

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det ser ikke ut som om det er noe spesielt å melde om, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt.

Men lenger sør i fylket skjedde det ei alvorlig trafikkulykke tidlig lørdag morgen. I Brennbakkan i Meråker var fem personer involvert i ei utforkjøring i 4-tida. To personer ble fraktet til St. Olavs Hospital med luftambulansen, mens to passasjerer ble sendt til legevakt. Føreren av ulykkesbilen ble kjørt til Stjørdal for utåndingsprøve på grunn av mistanke om promillekjøring, melder politiet.

Torden og regn

Mens det har vært stille og rolig på politifronten i Namdalen, er værvarselet mer urolig.

Lørdagsværet er ikke altfor oppløftende.

I Trøndelag meldes det følgende: Sørvest stiv kuling på kysten. Regnbyger, snøbyger over 800-1.000 meter. Utrygt for torden. Lørdag morgen minking til nordvest frisk bris på kysten. Regnbyger, om kvelden avtagende bygeaktivitet. Nedbør som snø over 300-700 meter, lavest om kvelden.

Lierne direkte på nett

Med friskt oktobervær i vente, kan det jo være verdt å følge Liernes historiske eliteseriedebut i Liernehallen direkte på nettavisa til NA lørdag ettermiddag.

NA har kjørt rettighetene til å vise Liernes kamper i eliteserien:

Og i dag fortsetter Melamartnan, som fikk en våt start fredag.

NA lørdag

I NA lørdag kan du lese følgende:

