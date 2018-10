Lierne neste stopp for Eline?

NAMDALSAVISA

NORDLI: – Det er artig å få komme heim til Trøndelag og spille eliteserievolleyball. Jeg er imponert over hva de har fått til her i Lierne, sier Førde-libero Eline Bye.

Åpner for å flytte heim

26-åringen var sentral for Stod i deres gulltid og har de siste årene vært innom både Stavanger og danske Brøndby før ferden gikk videre til Norges beste damelag Førde.

Med et nytt topplag fra Trøndelag i øverste divisjon, utelukker ikke landslagsspilleren en mulig overgang til Lierne i framtida.

– Greier de å holde seg i eliten, så er ikke det noen umulighet nei. Jeg har et år igjen av byggingenørutdanninga i Førde etter dette skoleåret og skal fullføre det først, men det er godt mulig jeg søker heimover igjen dersom muligheten for å fortsatte volleyballsatsinga her er der, forteller hun.

I dialog med Vestnor

Lierne-trener John Arne Vestnor har trent Bye både i klubb og skolesammenheng tidligere og er godt kjent med kvalitetene liberoen innehar.

Han har allerede vært frampå og ytret sitt ønske om å involvere Bye i Liernes framtidsplaner.

– Jeg kjenner John Arne godt og vet de har et utrolig bra opplegg her. Om jeg kan bidra i framtida, enten det er som spiller eller i en slags trenerrolle, så er jeg slettes ikke fremmed for tanken, sier hun.

Har trua i fortsettelsen

Selv om forhåndsfavoritt Førde ledet an i lørdagens oppgjør, lot Eline Bye seg imponere over driven innad I Lierne-laget.

– Jeg synes de leverer en bra kamp, spesielt i forsvar. De spiller med en stor glede og må bare «gutse» på videre, så tror jeg nok de vil kunne levere en bra sesong, mener hun.

Bye har ingen problemer med å trekke paralleller mellom «eventyret i Lierne» og det hun selv fikk være med på i Stod sine gullår.

– Det viser bare at alt går an, også om man kommer fra bygda. Har man midler, stort engasjement og folk som ønsker å bidra, kan man nå langt, fastslår Førde-spilleren.