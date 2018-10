Rolig natt i Namdalen

NAMDALSAVISA

God morgen!

Svært lite har skjedd i natt. På politiets Twitter-konto har det ikke vært noe aktivitet fra Namdalen i løpet av nattetimene. Det bekrefter operasjonsleder Solfrid Lægdheim mandag morgen.

- Det har vært rolig i den nordlige delen av Trøndelag i natt, opplyser Lægdheim til NA.

I Stjørdal begynte det å brenne i et bolighus like før klokken 01.00 i natt. Til sammen ble 16 personer evakuert fra boligen, og sju personer ble sendt til legevakt. Politiet meldte at brannen var slukket klokken 03.15. Boligen anses å være totalskadd.

Vått og grått

Værmessig kommer mandagen til å bli preget av regn og gråfargede skyer. Yr.no melder at det med ujevne mellomrom vil regne i hele dag, men spår at skal komme mest nedbør i løpet av formiddagen. Ellers vil være rundt 7 varmegrader mesteparten av dagen, og relativt lite vind.

Slik lyder Yrs tekstvarsel for Trøndelag Fredag:

«Sørvest stiv kuling utsatte steder, periodevis sterk kuling tidlig på dagen. Regn, om morgenen overgang til regnbyger, i kveld minkende bygeaktivitet. Nedbør som snø over ca. 800-1000 m i bygene.»

Håndplukket økonomileder før søknadsfristen

Hos NA i dag kan du lese om Leka-ordfører Per Helge Johansen som ringte rundt til kommunestyremedlemmene for å få ansatt ny økonomisjef i kommunen – i stedet for å ta opp saken i møte først. Det reagerer Mari-Anne Hoff (SV) sterkt på:

Du kan også lese at Været får skylden for halverte besøkstall på Melamartnan: Tidligere har Melamartnan hatt mellom 4.000 og 5.000 besøkende. I år er det tvilsomt om tallet overstiger 2.000:

Fredrik (15) kjøpte hamburgervogn – har tjent 100.000 kroner At skapertrangen er stor hos libyggen er en kjent sak. Den er faktisk såpass godt forankret at de starter allerede i 15-årsalderen med å skape sin egen arbeidsplass, slik som Fredrik Totland.

– Jeg og min familie gikk gjennom et rent helvete Les Emilies sterke appell.