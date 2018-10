Grått, men ikke vått

NAMDALSAVISA

God morgen!

Tirsdagen blir grå og rolig. I dag kan du vente deg temperaturer rundt ni grader store deler av døgnet, lite vind, en overskyet himmel og lite nedbør. I følge yr.no vil det regne periodevis, men det skal ikke være snakk om voldsomme mengder nedbør, heller tvert imot.

Slik lyder Yrs tekstvarsel for Trøndelag tirsdag:

«Sørvest liten til stiv kuling på kysten, i formiddag minkende til sørvest frisk bris, først i sør. Skyet, perioder med regn.»

Rolig natt

Svært lite har skjedd i Namdalen i løpet av natten. På politiets Twitter-konto har det ikke tikket inn noen meldinger fra Namdalen i løpet av nattetimene.

Noe har likevel foregått i den norlige delen av Trøndelag. I 22-tiden mandag kveld begynte det å brenne i ei gran på Verdal. Grana ble raskt slukket, og politiet jobber nå med å finne ut hvorfor grantreet tok fyr.

Håner norsk e-tjeneste

Dagens toppsak hos Vg omhandler russiske Mikhail Botsjkarev som ble arrestert og mistenkt for spionasje i Stortinget, i ettertid har Russisk etterretning har stått høyt på nyhetsagendaen. I et intervju meg VG sier tidligere FSB-generalmajor Aleksandr Mikhailov at norske etterretningsagenter gjør skam på yrket.

Hos NA i dag kan du lese om tre år gamle Ludvig, som fant narkoutstyr på turstien midt i Namsos. – Han ville leke med flaska, men jeg tok den med meg og kastet den i søpla, sier mamma Sara Waade.

Ludvig (3) fant narkoutstyr på turstien midt i Namsos Midt på turstien fant Ludvig (3) brukerutstyr for narkotika. – Han ville leke med flaska, men jeg tok den med meg og kastet den i søpla, sier mamma Sara Waade.

Du kan også lese om Namsosmusikeren Petter Fjerdingen som reiste til USA for å få et innblikk i musikkbransjen.

Petter Vedvik Fjerdingen (25) prøvde lykken i USA Jobbet nesten døgnet rundt i studio til kroppen sa stopp Namsosmusikeren Petter Fjerdingen reiste i januar til USA for å få et innblikk i musikkbransjen. Seks måneder, mange samarbeid, angstanfall og en sykehusinnleggelse senere, har han blitt noen erfaringer rikere.

Det ble stortap for Rørvik mot Ranheim-2 i går kveld. De rødkledde måtte dra hjem uten poeng, etter å ha tapt 3-0 i fjæra.