Nærmer seg Newton-rom i Ytre Namdal

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Bakgrunnen til forslaget er at blå sektor de siste årene har slitt med rekruttering til marin og maritim utdanning, til tross for at næringene bare i Ytre Namdal har behov for å ansette mer enn 1.000 personer fram mot 2025.

– Dette vil bli et undervisningstilbud som vil styrke forståelsen for realfag og teknologifag, sier Lars Fredrik Mørch, leder i Namdalskysten næringsforening som er prosjekteier.

Legges til YNVS

Tilbake i 2015 begynte blå sektor å jobbe for å få til et Newton-rom i Ytre Namdal. 10. oktober tas saken opp i Nærøy formannskap, før forslaget om det blir Newton-rom avgjøres i kommunestyret 16. november.

Ytre Namdal VGS og InnovArena AS har meldt interesse for et slikt rom.

Namdalskysten næringsforening har fattet vedtak om at Newton-rommet skal legges til Ytre Namdal videregående skole. Rådmannens syn er at er at kommunestyret tar saken til etterretning, står det i saksdokumentet.

– Vi har vurdert at YNVS er det riktige stedet for et slikt tilbud, med tanke på at vi fordrer et sterkt kommunalt eierskap, og at kostnader til drift vil være en viktig faktor avgjørelsen blir fattet på, sier Mørch.

Investeringsbudsjettet er beregnet til å bli på i overkant av 3,5 millioner totalt, og næringslivet i Ytre Namdal har gitt signaler på at de vil være med å finansiere prosjektet.

Nye årsverk

Et Newton-rom er et praktisk, spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale med fokus på naturfag, matematikk og teknologi. Rommet innehar fasiliteter som et enkelt laboratorium, et lite amfi og arealer til praktiske og utforskende oppgaver.

Det planlagte Newton-rommet på YNVS skal ha en såkalt blå profil, som betyr at modulene som utvikles i rommet er spesielt tilpasset et fokus på blå sektor. Et slikt rom, som vanligvis har en størrelse på 150 til 200 kvadratmeter, vil også kunne bli brukt av barnehage, universiteter og næringsliv.

Det er også med i beregningene å knytte minimum 1,5 årsverk til Newton-rommet, der det tas utgangspunkt i tilsetting av Newton-lærere med kompetanse på lektornivå.