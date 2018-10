På tide å ta folk på alvor

NAMDALSAVISA

Namdalingene opplever at kollektivtilbudet ble svekket etter at det nye fylket Trøndelag ble opprettet. Det startet med at den populære Ekspressbussruta mellom Namsos og Trondheim ble lagt ned. Denne bussruta følte mange var betryggende ettersom det var en direkterute.

Ekspressbussen ble ikke lønnsom for Trønderbilene etter at det ble innført nye billettsatser for bussrutene etter fylkessammenslåinga. I dag må reisende fra Namsos ta buss til Steinkjer. Deretter skifte til tog for videre transport. Det er ikke det største problemet, selv om det for eldre kan oppleves stressende.

Bussen til Namsos hadde gått da Sigrid kom på togstasjonen i Steinkjer. Hun reagerer på behandlinga – Det er hårreisende at det skal være sånn Sigrid Fløan Mære Aaring er fortørnet og mener kollektivreisende nord i fylket blir stemoderlig behandlet.

De store problemene har siden i vinter og fram til i dag vært transporten fra Steinkjer til Namsos med buss. I dag målbærer Sigrid Mære Aaring fra Otterøya det mange namdalinger har opplevd. At tog/buss-transporten til Steinkjer er forsinket og at ventende buss til Namsos ikke venter. Passasjerene kommer seg ikke videre.

Mære Aaring måtte bli hentet på Steinkjer av sin familie. Det er noe en rekke namdalinger har opplevd også. Det er ikke bare irriterende, men en respektløs behandling av reisende. Det er med på å undergrave tilliten til kollektivtilbudet og kan ende med at flere velger å ta privatbilen. Det er stikk i strid i det som er hensikten med kollektivt reisetilbud.

De tre aktørene AtB, Trønderbilene og NSB bør kunne finne en løsning på dette. De opplyser at bussen skal vente i ti minutter i Steinkjer om toget er forsinket. Da skulle det ikke være noe problem. Hvorfor er det så mange som da opplever det som et problem? Hva med noe så enkelt som en SMS mellom aktørene de gangene forsinkelsene oppstår?