Dyr sprang ut i vegbanen – mistet kontroll over bilen

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Politiet meldte om ulykka klokka 19.42 torsdag kveld.

Utforkjøringa skal ha skjedd ved Ottersøykorsen, i retning Rørvik. Sjåføren, en kvinne i 20-åra fra området, var alene i bilen da ulykka skjedde.

- Hun har forklart at et dyr sprang over vegbanen foran bilen, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt.

Deretter mistet sjåføren kontroll over bilen og havnet i grøfta. Politi og ambulanse ble tilkalt.

- Hun skal ha hatt smerter i rygg, hofte og nakke, og ble kjørt til sykehus for videre undersøkelser, opplyser politiet.

Bilføreren er kjørt til Sykehuset Namsos, men tilstanden skal være stabil.

Bilen skal fortsatt ligge i grøfta, men bilberging er på veg. Operasjonsleder Bergstrøm sier at ulykkesstedet skal ikke være til hinder for øvrig trafikk.