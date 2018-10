Ny dameaften byr på mentalt basehopp

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Den tøffe politijuristen, krimforfatteren og nå også programlederen Hanne Kristin Rohde kommer til Namdalsk dameaften i Horisonten 31. oktober. Der skal hun holde et inspirasjonsforedrag basert på hennes egen bok «Kjemp for alt hva du har kjært».

Vil gjenta suksessen

Det er Overhalla kommune som igjen inviterer til dametreff for alle kvinner som har lyst på en trivelig og inspirerende aften i lag med andre.

– Vi arrangerte dameaften for første gang i fjor, med kunstner Bjørg Thorhallsdottir som gjest. Da kom det hele 200 damer fra Overhalla, Høylandet, Grong og Namsos. I ettertid har vi fått mange oppfordringer om å gjenta suksessen, og nå gjør vi det, sier kultursjef Siri Hongseth.

Hun forteller at de har lagt vekt på å invitere en gjest som både har masse livserfaring og mye å komme med.

Beste utgaven av deg

Rohde vil holde det hun kaller et inspirasjonsforedrag og si noe om hvordan svakhet kan bli din styrke. Hva skal til for å gjennomføre et mentalt basehopp? Hva skal til for at du skal bli den beste utgaven av deg selv?

Som utgangspunkt for foredraget er året 2011, som skulle bli det mest krevende i hennes liv. Et år fylt med ekstremt arbeidspress, medietrykk og alvorlig sykdom. Rohde øser av egne erfaringer undervegs.

– Kom og få litt påfyll av energi i høstmørket, lokker Siri Hongseth og Torunn Sollie.