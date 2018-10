Stille natt i Namdalen

NAMDALSAVISA

God morgen!

Natt til torsdag har gått rolig for seg i Namdalen, og resten av Trøndelag. På politiets Twitter-konto har det ikke tikket inn noen meldinger fra Namdalen i løpet av nattetimene.

Varmere

Torsdagen blir varmere enn både tirsdag og onsdag. I dag melder yr at sola vil titte frem på himmelen utover for- og ettermiddagen, og klokken 15.00 er spådd opp mot 15 varmegrader noen steder i Namdalen. Utover kvelden vil gråfargede skyer melde sin ankomst og bli hengene på himmelen. Ellers er det meldt lite vind og lite nedbør torsdag.

Slik lyder Yrs tekstvarsel for Trøndelag torsdag:

«Sørlig bris, dreiende søraust, fra torsdag ettermiddag liten kuling utsatte steder. Først på dagen skyet i nord, ellers etter hvert stort sett pent vær.»

53.000 soldater

Denne morgenens toppsak hos VG omhandler Trident Juncture-Øvelsen. Fra 25.oktober skal 53.000 Nato-soldater trenes i Norge. Plottet de trener rundt er at Norge kommer under angrep og invaderes av en gruppe land under ledelse av den fiktive nasjonen "Murinus". Nato-tropper fra flere land blir i disse dager flyttes fra flere land til Midt-Norge og Trøndelag.

Hos NA i dag kan du lese at bussen til Namsos hadde gått da Sigrid Fløan Mære Aaring kom på togstasjonen i Steinkjer. Hun reagerer på behandlinga, og mener kollektivreisende nord i fylket blir stemoderlig behandlet.

Bussen til Namsos hadde gått da Sigrid kom på togstasjonen i Steinkjer. Hun reagerer på behandlinga – Det er hårreisende at det skal være sånn Sigrid Fløan Mære Aaring er fortørnet og mener kollektivreisende nord i fylket blir stemoderlig behandlet.