Varm og solfylt fredag

I dag du glede deg over været, på formiddagen er det nemlig meldt sol og opp mot 16 varmegrader i store deler av Namdalen fredag. Yr.no spår skyfri himmel frem til midt på dagen, ingen nedbør og svært lite vind.

Dermed kan det tyde på at fredagen blir en super dag for de som ønsker å tilbringe tid ute i høstferien.

Slik lyder Yr`s tekstvarsel for fredagen:

«Søraust frisk bris utsette stader, i kveld liten kuling. Opphaldsver og periodar med sol.»

Rolig natt

Svært lite har skjedd i Namdalen i løpet av natten. På politiets Twitter-konto har det ikke tikket inn noen meldinger fra Namdalen i løpet av nattetimene.

Noe har likevel foregått i den nordlige delen av Trøndelag. Like før klokken 20.00 torsdag kveld ble ei kvinne i 20-åra er kjørt til sykehus etter at hun kjørte utfor vegen ved Ottersøykorsen i Nærøy. Bilisten mistet kontroll over kjøretøyet etter at et dyr sprang foran bilen.

I går kveld ble en sjåfør klokket inn til 87 kilometer i timen i 60-sonen på en veistrekning på Tiendeholmen i Namsos. Førerkortet til råkjøreren ble beslaglagt med det samme.

Utvikler næringslivet

Hos NA i dag kan du lese om utviklinga i næringslivet i Flatanger går raskt framover, og området satt av til næring i Storlavika er snart brukt opp. Derfor ser kommunen i samarbeid med næringsforumet seg om etter nye næringsarealer:

Du kan også lese om Hanne Kristin Rohde, som kommer til Namdalsk dameaften i Horisonten 31. oktober. Der skal hun holde et inspirasjonsforedrag basert på hennes egen bok «Kjemp for alt hva du har kjært»:

