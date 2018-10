Ruset dame raserte leilighet i Nærøy

NAMDALSAVISA

Politiet i Trøndelag har hatt litt å henge fingrene i natt til lørdag. Grytidlig lørdag morgen ble en ruset dame i 20-årene hentet av politiet etter å ha rasert en leilighet i Nærøy.

- Hun raserte en leilighet, og var i ruset tilstand, bekrefter forteller politiets operasjonsleder Trond Volden, som legger til at damen er fra Nærøy-området.

Det har gått heftig for seg på Nærøy den siste tiden. I går ble en mann i 30-årene stoppet av politiet etter vinglete kjøring. Mannen mistenkes for å ha kjørt i ruset tilstand:

Fredag ettermiddag hadde politiet en laserkontroll på en 60-sone ved Skaga i Nærøy. Resultatet ble at to personer mistet førerkortet etter å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet ble målt til 102 kilometer i timen, altså langt over det som er lovlig. En tredje bilist fikk et forenklet forelegg:

Fikk beskjed om å forlate sentrum

Rundt klokken halv to i natt fikk to menn i 20-årene beskjed om å holde seg unna Namsos sentrum.

- Oppførselen deres var utagerende, og personene fikk pålegg om å holde seg ut av byen resten av natta, sier forteller politiets operasjonsleder Trond Volden.

Regn og overskyet

Værmessig blir lørdagen neppe et høydepunkt. Yr.no melder at gråfargede skyer vil prege himmelen i dag. Tidvis vil det også komme nedbør, og fra klokken 17.00 i ettermiddag vil det nok regne i noen timer utover kvelden. Ellers blir det lite vind og rundt femten grader.

Gjør Comeback

Hos NA i dag kan de lese om Karin Norstad som går for KrF-comeback. De siste fem årene har ingen sett henne i politikken, nå skal hun komme tilbake:

Karin går for KrF-comeback – bærer ikke nag for at hun ble vraket i 2012 Hun er en kjent profil for mange som fulgte debatter i Nord-Trøndelag før 2012. Men de siste fem årene har ingen sett henne i politikken.

I NA lørdag kan du lese at Leka kommune søker på nytt etter økonomileder etter at den som nylig ble tilsatt har sagt fra seg stillinga:

Jobben som økonomileder ledig igjen Leka kommune søker på nytt etter økonomileder etter at den som nylig ble tilsatt har sagt fra seg stillinga.

