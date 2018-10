Savnet kvinne funnet i god behold

NAMDALSAVISA

Politiet meldte klokken 03.30 natt til søndag på Twitter at kvinnen som var savnet i Snåsa ble funnet av et Sea King redningshelikopter.

- Turgåeren var lettere nedkjølt da hun ble funnet, hun ble kjørt itil sykehus for en skjekk, men virket til å være i god form, forteller litiets operasjonsleder Viola Elverum.

Det var klokken klokken 18.00 lørdag kveld at politiet i Trøndelag på Twitter skrev at de hadde en leteaksjon etter en savnet kvinne i Snåsa.I den første twitter-meldingen sto det at damen var på trimtur i området Litlismenningen i Snåsa. Letemannskaper og Seaking blie satt inn i søket.

Fant førerløs bil i grøfta

Rundt klokken fire natt til søndag kom en person over et kjøretøy som hadde kjørt i grøfta i Kolvereid.

- Det befant det seg hverken folk i eller rundt kjøretøyet. Bilen hadde truffet en lyktestolpe på vei ned i grøfta, og det har oppstått en del materielle skader på både vei og bil i utforkjøringen, sier politiets operasjonsleder Viola Elverum.

Hun opplyser om at politiet jobber med å finne ut hva som har skjedd.

- Hendelsesforløpet er noe usikkert, og vi er derfor i noe tvil om hva som har skjedd. Vi har beslaglagt førerkortet til en mann i 20-årene, og sikret blodprøve da det er mistanke om ruskjøring. Det er også usikkert om det var eier av bilen som kjørte eller ikke, sier Eleverum.

Regn og overskyet

Værmessig blir søndagen neppe et høydepunkt. Yr.no melder at gråfargede skyer vil prege himmelen i dag. Tidvis vil det også komme nedbør Ellers blir det lite vind og rundt femten grader.

Rørvik ga seg ikke før de hadde scoret 18 ganger mot Vestbyen Denne mannen alene banket inn ti mål Av og til blir betegnelsen utklassing for beskjedent.