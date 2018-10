NAMDALSAVISA

KONGSMOEN: UP holdet laserkontroll i 60-sonen på Fv 17 ved Kongsmoen søndag og resultatet ble nedslående.

En dame i 40-årene fikk førerkortet beslaglagt på stedet etter at hun ble målt til 88 kilometer i timen.

I tillegg fikk 12 sjåfører forenklet forelegg etter at de var for harde på gasspedalen. Her var høyeste hastighet 82 km/t.