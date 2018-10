Tap i første forsøk

NAMDALSAVISA

NÆRØY: I en halvfull Nærøyhall var det gjestene som til slutt kunne juble for 27-23-seier, etter 13-15 ved pause.

I første omgang fulgte lagene hverandre hele vegen, selv om det var gjestene som også ledet ved pause.

Utlignet

Fra start i andre omgang var det tydelig at Kolvereid var innstilt på at de skulle hente heim dette, og 10 minutter ut i omgangen var stillinga 16-16.

Men NTNUI 3 nektet å gi seg uten kamp. De tok tilbake ledelsen, og i løpet av få minutter gikk de fra uavgjort til en ledelse på fire mål – 23-19.

Den ledelsen klarte aldri heimelaget å hente helt inn, selv om kampen levde hele vegen.

Dermed null poeng i seriestarten for et Kolvereid-lag som rakk å vise mye godt spill, men som tydelig var preget av at dette var første kamp for sesongen.

God keeper

Lasse Leirvik sto meget godt mellom stengene for Kolvereid, og med flere hundreprosent-redninger holdt han Kolvereid inne i kampen ved flere anledninger.

– Det var artig å spille, synd at det ikke holdt helt inn, sier Kolvereids beste spiller, Lasse Leirvik.