Deler ut refleks i høstmørket

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Derfor setter Namsos Taxi i gang en refleksaksjon kommende helg, der alle sjåførene vil dele ut reflekser til passasjerene sine.

– Vi startet med dette i fjor, og fikk god respons. Vi fikk med oss to bilforhandlere til å støtte oss med å få laget refleksene. Budskapet er jo at vi ønsker å se alle som ferdes langs vegen. Det står også på refleksen, sier Forås.

– Har dere hatt noen ulykker eller nestenulykker på grunn av at fotgjengere har vært vanskelige å se?

– Vi har fått oss flere aha-opplevelser der vi ikke har sett personen før vedkommende var rett foran bilen og vi har måttet bråstoppe. Det er det nok mange av oss som har opplevd.

De har fått laget 3.000 reflekser som de håper de kommer til å få delt ut i løpet av høsten.

– Det er ikke mye som skal til for å vises. Det handler bare om å huske å ta på seg refleksen. For oss som kjører ofte – spesielt i bygatene og ved universitetet – der er nettopp dette veldig problematisk. Det er flere ganger vi rett og slett har stått på bremsen for å unngå ulykke, sier Forås.