Enighet om nytt midt-norsk nettkonsern

STJØRDAL: – Vi er svært fornøyd med at et felles trøndersk eid nettselskap nå kommer på plass. Dette er en viktig milepæl for Trøndelag og norsk kraftnæring, sier styrelederne i NTE og TrønderEnergi: Jon Håvard Solum og Per Kristian Skjærvik i ei pressemelding.

Nest størst i Norge

Det nye selskapet blir Norges nest største nettselskap basert på antall kunder. Konsernet vil fra starten ha om lag 250 000 kunder, rundt 450 medarbeidere, og en samlet nettkapital på omtrent 5,4 milliarder kroner.

– Dette blir et av Norges største, mest effektive og kompetente nettselskap, og vil bidra til høy leveringssikkerhet og en konkurransedyktig nettleie for kundene, sier styreleder i TrønderEnergi, Per Kristian Skjærvik.

– Teknologisk utvikling og kundenes forventninger gjør framtida mer krevende for nettselskapene. Et stort midt-norsk nettkonsern er godt posisjonert til å sikre nødvendig kompetanse og utviklingsevne til å kunne utvikle vår bransje videre, fortsetter styreleder i NTE, Jon Håvard Solum.

Administrasjonssenteret for det nye nettkonsernet skal være på Stjørdal. En naturlig utviklingsoppgave for det nye konsernet vil være å søke samarbeid og partnerskap sørover mot Dovre og nordover mot Saltfjellet. Framtidas krav til kompetanse, effektivitet og avkastning peker mot flere sammenslåinger i nettbransjen i årene som kommer.

I det nye nettkonsernet vil det være desentrale driftsmiljøer fordelt på to konsesjonsområder, ett som favner nord i Trøndelag, og ett som favner sør. Hovedsetene for driftsmiljøene vil være Steinkjer og Trondheim. Nettkonsernet vil ha ulike nettleier i de to konsesjonsområdene. Kostnadsreduksjoner og synergier som følger av en større og mer effektiv nettvirksomhet vil komme samtlige nettkunder til gode.

KLP

KLP har vært eier i TrønderEnergi Nett siden 2011 og viderefører sitt eierskap inn i det nye konsernet. Dette betyr et tredelt eierskap, og det nye nettkonsernet blir dermed uavhengig av en dominerende majoritetseier. Partene er enige om at det endelige eierskapet i det nye nettkonsernet blir fordelt på følgende måte: NTE: 40 prosent, TrønderEnergi: 40 prosent og KLP: 20 prosent.

Partene har innstilt Kristian Aa som styreleder i nettkonsernet. Aa bor til daglig på Stjørdal, og har lang fartstid fra fornybarnæringa.

Selskapsledelse, navnevalg, finansieringsstrategi, og videre prosess for etablering av nettkonsernet vil komme på plass i månedene som kommer. Målsettinga er at alle forhold er avklart rundt årsskiftet, slik at integrasjonen kan starte i løpet av første kvartal 2019.

Etableringa av det nye nettkonsernet er med forbehold om godkjenning fra norske myndigheter, og det endelige avtaleverk knyttet til opprettelsen av konsernet.