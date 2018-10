Kontrollerte jegere i Namsskogan

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: – Vi var en runde i Finnvolldalen, ved Brekka og ved Bjørnstad i Namsskogan, sier lensmannen.

Tirsdag denne uka var politiet og fjelloppsynet ute for å sjekke jegere.

– Vi foretok våpenkontroll, sjekket at alle papirer for oppskyting og registrering av hunder var på plass, og hadde et spesielt øye med hvordan våpen oppbevares i bilen, sier han.

18 jegere ble kontrollert og det var ingenting å sette fingeren på. I tillegg måtte åtte bilførere blåse i alkometeret. Resultat 0,00.

– Alle steder var alt i sin skjønneste orden, forteller lensmannen.