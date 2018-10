Morgenrapporten

NAMDALSAVISA

NAMDALEN: Slik lyder tekstvarselet fra yr.no: Sørvest opp i frisk bris på kysten. Enkelte regnbyger. Nedbør som snø over ca. 800-1000 m. Sent fredag ettermiddag dreining til sørøst bris. Utrygt for litt regn nord for Trondheim, ellers oppholdsvær.

Kvinnene tjener mest

VG fortsetter å skrive om lønn, og i dag kan du lese om departementssjefene. Blant dem er kvinner i flertall og tjener mest.

Fergetrøbbel og immunterapi

I NA finner du i dag en artikkel om folket på Leka, som har fått nok av alle de tekniske problemene med ferga.

Du finner også en bildeserie fra moteshowet med Erlend Elias, og du kan lese om Terje som endelig har fått bekreftet at helseforetaket vil dekke hans immunterapibehandling.