NAMSOS: Det var rundt klokka 17.00 at politiet forsøkte å stoppe en bil i Namsos. Føreren var treg til å respondere på signaler, men stanset til slutt. Da kom det fram at mannen ikke hadde gyldig førerkort, og det mistenkes at han kjørte i påvirket tilstand.

– Det ble sikret prøver, og mannen er avhørt om forholdene. Politiet har opprettet sak, og det vil følges opp, forteller operasjonsleder Solfrid Lægdheim.