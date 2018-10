Lierne ute av cupen

Lierne IL Volleyball hedret som Årets Nykommer under Idrettens Hederskveld

På to år har førstelaget gått fra å være et 2.-divisjonslag til å spille i eliteserien. Fredag mottok Lierne IL Volleyball prisen som Årets Nykommer under Idrettens Hederskveld i regi av Trøndelag idrettskrets i Trondheim.